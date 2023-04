Ongeloof in Engeland: Newcastle-speler Alexander Isak krijgt na meesterlijke dribbel “à la Thierry Henry” géén assist toegekend

Everton, met Amadou Onana in de basis, ging donderdagavond zwaar onderuit tegen Newcastle. De Magpies gingen met een 1-4 overwinning aan de haal in Goodison Park. Alexander Isak zorgde onderweg voor een weergaloos moment door de ganse thuisdefensie te dribbelen en Jacob Murhpy de vierde goal van de bezoekers op een dienblad aan te bieden.

“Een kandidaat voor assist van het seizoen” klonk het al snel op sociale media, waar de actie van de Zweedse aanvaller veelvuldig gedeeld werd. Maar Isak kreeg uiteindelijk geen assist toegekend van de Premier League. De bal week onderweg lichtjes af op Everton-verdediger James Tarkowski.

De beelden:

Die beslissing zorgde voor enige ophef, maar trainer Eddy Howe verzachte de pijn voor Isak te vergelijken met een Premier League-icoon. “Ik zie de vergelijkingen met Thierry Henry”, klonk het. “Iedereen is anders, geen twee spelers zijn hetzelfde, maar ik denk dat hij wel wat eigenschappen van Thierry heeft. Hij heeft zeker de snelheid en ongeveer dezelfde lichaamsbouw. Zijn voetenwerk bij de dribbel was echt indrukwekkend. De draaibewegingen en overstapjes… Ze waren haast niet te tellen. Wat een talent. Zijn balgevoel is geweldig.”