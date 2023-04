Hongarije verleent gratie aan rechtse terroristen ter gelegenheid van pausbezoek

De Hongaarse presidente Katalin Novak heeft ter gelegenheid van het bezoek van paus Franciscus gratie verleend aan meerdere veroordeelde rechts-extremistische terroristen. “De week van het pausbezoek geeft het staatshoofd een bijzondere gelegenheid om gebruik te maken van haar amnestierecht”, aldus de presidentiële kanselarij donderdagavond in Boedapest.

De amnestie geldt voor de rechtse terrorist György Budahazy, die in maart dit jaar door een hof van beroep in Boedapest veroordeeld werd tot zes jaar celstraf, en negen andere leden van zijn rechts-extremistische organisatie Hunnia. Tussen 2007 en 2009 voerde de bende talrijke brandstichtingen en bomaanslagen uit op de huizen van linkse en liberale politici, plande ze een moordaanslag en sloeg ze een televisieproducent in elkaar, waarbij die zwaargewond geraakte.

De rechtszaken sleepten meer dan tien jaar aan. Budahazy wordt beschouwd als een icoon van extreemrechts, maar geniet ook sympathie onder aanhangers van de regerende partij Fidesz, waarin naast Novak ook premier Viktor Orbàn zit. Na het amnestiedecreet mocht hij in de nacht van donderdag op vrijdag de gevangenis in Vác, ten noorden van Boedapest, verlaten.

Hij liet een paard brengen om weg te rijden terwijl hij “Vrijheid” riep, meldden Hongaarse media. Daarnaast kondigde Budahazy aan dat hij zondag de mis van paus Franciscus in Boedapest zou bijwonen om een dankgebed voor de paus uit te spreken, vertelde hij aan tabloid Blikk.

Paus Franciscus begon vrijdag aan een driedaags bezoek aan de Hongaarse hoofdstad. Het hoogtepunt zal een mis zijn die hij zondagochtend zal voorgaan op het plein voor het parlement.