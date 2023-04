Tweelingbroers mishandelen hun zus ‘omdat ze te westers was’, ook materiaal voor bom aangetroffen: “Nog steeds bang om aardappelen te kopen”

Bij een huiszoeking in de woning van M.A. op de Hoogleedsesteenweg in Roeselare werd op de zolder materiaal gevonden om een pijpbom te maken, naast een aardappel in de slaapkamer die een onderdeel moest vormen van de bom. — © archief sbr

Twee 31-jarige broers, een tweeling uit Roeselare, riskeren in beroep beiden 13 jaar cel voor onder meer verboden wapenbezit, doodsbedreigingen en vooral het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze deelden in Antwerpen klappen uit aan hun zus en schoonbroer. Volgens het openbaar ministerie was de reden dat de zus ‘te westers’ was.

Op 17 september 2021 drongen de Palestijnse broers Munther A. en Ali A. de woning van hun zus in Antwerpen binnen. Daar deelde het duo uit Roeselare klappen uit aan hun zus en schoonbroer. Twee uur lang werden ze bedreigd met een mes, in een tapijt gerold en werden ze geschopt en geslagen. Volgens het openbaar ministerie was de reden dat de zus ‘te westers’ was.

Pijpbom en aardappel

Bovendien eisten de broers 4.000 euro van het koppel nadat ze geholpen hadden met hun asielaanvraag. Naar aanleiding van de klacht werden de broers opgespoord en na een week werd Munther A. gevat. Bij een huiszoeking in de woning van M.A. aan de Hoogleedsesteenweg in Roeselare werd op de zolder materiaal gevonden om een pijpbom te maken, naast een aardappel in de slaapkamer die een onderdeel moest vormen van de bom.

Munther A. kreeg in eerste aanleg 80 maanden gevangenisstraf opgelegd, waarvan 20 maanden effectief, voor de klappen, het bezit van verboden munitie en het voorbereiden van een aanslag. Zijn broer Ali A. kreeg 40 maanden met uitstel, enkel voor het geweld tegenover zijn zus en schoonbroer.

Het federaal parket ging tegen deze uitspraak in beroep. De federaal procureur scheert beide broers over dezelfde kam en vorderde vijf jaar voor de terroristische voorbereidingen en acht jaar voor het geweld in Antwerpen. Volgens de federaal procureur hadden de twee al van data van het internet gedownload om een aanslag te plegen: zaken over IS, aanslagen en boeken geschreven door terroristen.

Voor het geweld in Antwerpen werd acht jaar gevorderd, voor de terroristische voorbereidingen nog eens acht jaar. Beiden ontkennen niet dat ze hun zus en schoonbroer hebben geslagen. “Daar hebben ze nu nog altijd spijt van”, klonk het unisono. “En de straf die hen wordt opgelegd aanvaarden ze.”

Hond tot politiehond africhten

Maar van een terroristische aanslag hebben ze geen weet. “Er is geen enkel bewijs dat mijn cliënt wist van die bom”, zegt Nadia Lorenzetti, advocate van Ali A. Maar ook Munther A. wast zijn handen in onschuld. “Mijn cliënt wou van zijn hond, Oscar, een politiehond maken. Hij kan apporteren, blaffen, pootjes geven maar ook explosieven en hasj opsporen”, pleitte advocaat Peter Gonnissen. “Hij wou die bommen ook zo waarheidsgetrouw namaken.”

Beiden vragen daarom de vrijspraak voor het terrorisme-luik. “Het is niet omdat ik over terrorisme lees dat ik een terrorist ben”, zei Munther A.

En ook Ali A. meent dat er geen enkel bewijs is tegen hem. “Na 15 maanden onderzoek was er nog steeds geen bewijs. Ik heb nog steeds schrik om aardappelen te kopen.” Het hof doet uitspraak op 26 mei.