Kleine deugniet! Peuter ‘steelt’ luxe handtas van Kate Middleton tijdens bezoek (en mag er nadien nog even mee spelen)

Prins William en Kate Middleton werden vrijdag opgewacht door tientallen fans nadat ze een bezoek brachten aan de Memorial Garden in het Welshe dorp Aberfan. De hertogin van Cambridge sloeg een gesprek aan met moeder Lucy Williams en haar zoontje Daniel (1), maar het jongetje leek enkel interesse te hebben in de luxe handtas van Kate. In een hilarische video is te zien hoe Daniel de Mulberry-handtas - ter waarde van 780 euro - ‘steelt’ en er blij mee begint te spelen.