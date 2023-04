Mechelen

4 op 6 tegen AA Gent en Anderlecht en zelf nog even twee doelpuntjes en een assist meepikken in het Lotto Park. Beter kon de voorbereiding van Rob Schoofs niet zijn voor de bekerfinale. De aanvoerder van KV Mechelen is er klaar voor. “In België is het de mooiste wedstrijd die je kan spelen.”