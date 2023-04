Leopold (96) krijgt zijn eerste snelheidsboete ooit: “En dan nog omdat ik 32 reed waar ik maar 30 mocht”

Leopold Debast was zijn hele leven professioneel chauffeur maar deze week kreeg hij op zijn 96ste zijn allereerste snelheidsboete in de bus. Hij reed 32 kilometer per uur waar hij maar 30 kilometer per uur mag rijden, met dank aan de superflitspaal die Halle voor een jaar huurt en elke week ergens anders zet. “Akkoord, 32 is geen 30 en ik heb de boete betaald. Maar tegenwoordig gaat het er toch wat over”, vindt de krasse negentiger.

Leopold Debast uit het Maasdal rijdt nog elke dag met zijn wagen, een Mercedes van 31 jaar oud die hij tot in de puntjes verzorgt. “Ik heb altijd iets met auto’s gehad”, vertelt de man. “Ik haalde in volle oorlog mijn rijbewijs op mijn zeventiende zodat ik in Brussel-centrum kon rijden. Ik ben mijn hele leven chauffeur geweest. Ik heb met bussen gereden en zware vrachtwagens. Ik was de ‘chef garage’ van de Forges de Clabecq, de grote baas van het rollend materiaal, zeg maar. Maar nooit heb ik in die tachtig jaar dat ik rijd een snelheidsbekeuring gekregen. Ik heb welgeteld een keer een parkeerboete onder mijn ruitenwisser gevonden en daar was ik ook niet goed van.”

“Ik hou me altijd en overal aan de snelheidsbeperkingen. Die zijn er in het belang van iedereen. Ik was dan ook heel erg geschrokken toen ik hier een GAS-boete van 58 euro in de bus kreeg met de melding dat ik twee kilometer per uur te snel reed volgens de nieuwe superflitspaal waar Halle sinds kort mee werkt”, vertelt Leopold.

“Het gaat me niet om dat geld. Ik heb de boete direct betaald. Maar ik vind toch dat ze wat aan het overdrijven zijn”, vindt de Hallenaar. “Weet je, ik rijd met een oude Mercedes en die is nog niet digitaal. Ik kan toch niet de hele tijd op mijn ‘conteur’ liggen kijken of ik geen twee kilometer te snel rijd. Dat is pas gevaarlijk. Hoe men hier in Halle de mobiliteit aanpakt, daar heb ik toch veel vragen bij. Het is overdreven streng en voelt als pesterij.”

“Deze week nog was ik aan het rommelen in oude papieren die ik had teruggevonden. Ik vond er een krantenartikel in terug waarin ik ooit tot de hoffelijkste chauffeur van Vlaanderen ben uitgeroepen ergens in de jaren zeventig. Dat je dan geflitst wordt aan 32 kilometer per uur, dat smaakt gewoon zuur”, zegt Leopold.