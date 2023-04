Charles zal gekroond worden op troon met unieke steen, waarvan zelfs het vervoer geheim is

De Stone of Scone is uit het kasteel van Edinburgh gehaald. — © Getty Images

De Stone of Scone is donderdag uit het kasteel van Edinburgh gehaald voor de kroning van koning Charles. De steen wordt al eeuwen gebruikt voor kroningen in Groot-Brittannië en heeft een lange, beladen geschiedenis. Deze is vooral bij Schotten zo beladen dat bijna niks over het vervoer bekend wordt gemaakt.

De Stone of Scone, ook bekend als de ‘Stone of Destiny’ is gemaakt van zandsteen en weegt 152 kilo. Hoewel de steen al eeuwenlang gebruikt wordt voor kroningen van Britse monarchen, is de herkomst van de Stone of Scone onduidelijk. Volgens een Keltische legende was de steen ooit het kussen van Bijbels figuur aartsvader Jacob toen die een visioen van engelen kreeg. Hij zou de steen toen van Westelijke Jordaanoever naar Egypte, Spanje en Ierland hebben gebracht. Daar werd het geplaatst op de heilige heuvel Tara.

De Stone of Scone is later in Schotland beland. Hoe is niet duidelijk. Wel is bekend dat koning Kenneth I rond het jaar 840 de steen naar de abdij van Scone bracht. Hier werd het al gebruikt voor kroningen van Schotse monarchen. In 1296 verliet de Stone of Scone Schotland nadat koning Eduard I een veldslag in een oorlog met het land had gewonnen en de steen meenam.

Verwerkt in troon

In 1307 liet hij een troon voor de kroningsceremonie maken waar de Stone of Scone ook in verwerkt zat. Deze bevindt zich onder het zitvlak als symbool dat de Engelse koning ook over de Schotten heerst. Koning Hendrik IV werd in 1339 als eerste koning gekroond op deze troon. Sindsdien hebben al 26 Britse monarchen op de steen gezeten voor hun kroning.

Ook koning Charles zal op de troon met Stone of Scone zitten. De steen moet uit het kasteel van Edinburgh gehaald worden, omdat het in 1996 terug naar Schotland is gebracht. Onder leiding van de Lord Lyon, de vertegenwoordiger van de koning in Schotland, werd de Stone of Scone donderdag uit het kasteel gehaald. Ook de Schotse premier Humza Yousaf was aanwezig, omdat hij bewaarder van het Grote Zegel van Schotland is.

Onderzoeksorganisatie Historic Environment Scotland zorgt voor het onderhoud van de steen en zegt tegen persagentschap Reuters dat het samenwerkt met de Schotse politie om de Stone of Scone veilig te vervoeren. Het wordt in een speciale op maat gemaakte krat van voornamelijk Schotse eiken. Volgens The Daily Mail is ook het leger betrokken bij het vervoeren van de steen.



Gestolen steen

Meer details over het vervoer van de Stone of Scone zijn niet bekend, omdat er wordt gevreesd dat de steen anders gestolen wordt door Schotse nationalisten of tegenstanders van de monarchie. De Stone of Scone is namelijk al eens eerder gejat. Tijdens de kerst van 1950 namen vier studenten uit Glasgow de steen mee uit Westminster Abbey om het mee te nemen naar Schotland. Maanden later werd de Stone of Scone teruggevonden op een plek die voor de Schotse onafhankelijkheid belangrijk was.

Ian Hamilton, de leider van de diefstal, legde aan de BBC uit waarom ze de steen stalen: “Tijdens een van de vele invasies van de Engelsen in Schotland namen ze het symbool van ons volk mee. Het terugbrengen was een erg symbolisch gebaar.” De studenten werden hiervoor niet vervolgd.

Als de Stone of Scone dan in Londen is, wordt hij weer in de troon gemonteerd. Dit is een lange en nauwkeurige taak, omdat zowel de troon als de steen niet beschadigd mogen worden. Dan wordt de troon naar de kroningssruimte gebracht. Daarna zal de steen weer voorzichtig uit de troon gehaald worden en naar het kasteel van Edinburgh gebracht worden. Daar blijft het een aantal weken voordat het naar het museum in het Schotse Perth gaat.