Amerikaanse centrale bank erkent tekortkomingen na faillissement Silicon Valley Bank

De Federal Reserve (Fed), de Amerikaanse centrale bank, is tekortgeschoten bij het toezicht op de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB), die in maart overkop ging na een bankrun. Dat staat in een rapport van de Fed over het faillissement.

Het rapport zegt dat de top van SVB er niet in slaagde de risico’s te beheren, maar voegt toe dat de toezichthouders van de Federal Reserve “de omvang van de kwetsbaarheden van de bank onvoldoende begrepen” en dat ze “niet voldoende maatregelen namen om zeker te zijn dat de bank de problemen snel genoeg zou oplossen”.

“Na de faling van Silicon Valley Bank moeten we het toezicht en de regulering door de Federal Reserve versterken op basis van wat we geleerd hebben”, aldus Michael Barr, vicevoorzitter van de Fed. “Ik ben er zeker van dat dat zal leiden tot een sterker en veerkrachtiger banksysteem.”

Het rapport stelt onder meer voor om middelgrote banken te verplichten meer reserves aan te houden.

Silicon Valley Bank was voornamelijk actief in de technologiesector. De bank kwam in de problemen door de opgelopen rente. Daardoor was herfinanciering van bestaande leningen, die tegen lage tarieven waren afgesloten, duur en moeilijk. De problemen leidden tot een bankrun: klanten probeerden massaal hun tegoeden op te nemen. De bank raakte niet aan voldoende cash en moest uiteindelijk gesloten worden door de autoriteiten.

De faling van SVB was de grootste van een Amerikaanse bank sinds de financiële crisis van 2008. Ze leidde tot onrust op de financiële markten en tot grote druk op bankaandelen, ook in Europa.

In de nasleep van het faillissement van SVB dreigde in Zwitserland Credit Suisse failliet te gaan, waarop de bank in een noodoperatie werd overgenomen door rivaal UBS. De Zwitserse centrale bank riep eerder vrijdag ook op om de regels voor de banken in het land te verstrengen.