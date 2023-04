Het soms pijnlijke lot van de superster: Kevin De Bruyne legt uit waarom hij de klinkende zege tegen Arsenal (niet) vierde

Manchester City zette deze week een grote stap richting een nieuwe titel in de Premier League. Kevin De Bruyne en co klopten leider Arsenal met duidelijke 4-1 cijfers. Maar vieren deed KDB dat niet.

De Rode Duivel kroonde zich tot Man van de Match met twee doelpunten en een assist. De Bruyne bleef er naar goede gewoonte rustig bij. “Ik denk dat we ons een beetje anders hebben opgesteld”, zei De Bruyne na de wedstrijd. “In plaats van twee nummers 8 had ik de vrijheid om naar links of rechts te gaan, afhankelijk van waar de ruimte lag. We hadden meer kunnen scoren. De tweede helft was het 50-50, maar we gaven niet veel weg. Arsenal is een klasseteam en moeilijk om tegen te spelen. We moesten vandaag op ons best zijn, en dat waren we ook.”

Die tactische analyse gaf De Bruyne bij Sky Sports, dat de Premier League uitzendt. Maar er waren daarnaast ook interviews met onder anderen de BBC, Playsports, Viaplay, NBC Sports, BT Sport en journalisten van de schrijvende pers.

En dat terwijl zijn ploegmakkers de cruciale zege vierden in de kleedkamer. Zo dolde Erling Haaland met Jack Grealish en waren ook Bernardo Silva en Ruben Dias in feestmodus. De Bruyne was de grote afwezige bij Man City.

“Ja, door een vijftiental interviews. Eens ik terug in de kleedkamer kwam, was het merendeel van de ploeg al weg”, vertelde KDB bij The Daily Star. Het lot van de superster, zeker?

