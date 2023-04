Georgië belooft “zeer snelle vooruitgang” met oog op kandidatuur EU-lidmaatschap

De Georgische minister van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag bevestigd dat zijn regering er alles zal aan doen zodat Georgië het statuut van kandidaat-lid van de Europese Unie krijgt. Zijn Franse ambtsgenoot had het Kaukasische land opgeroepen om ‘moedige hervormingen’ door te voeren.

“We hebben nog stappen te zetten, maar zijn zeer gemotiveerd want we hebben alles in ons om aan alle voorwaarden te voldoen”, onderstreepte Ilia Darchiashvili, die beloofde zeer snel vooruit te zullen gaan. De Franse minister Catherine Colonna drong er op haar beurt op aan deze “historische kans te grijpen door beslissende stappen te nemen op basis van de twaalf aanbevelingen uit Brussel.”