Voorzitter en CEO stappen op bij KV Kortrijk nadat Maleisische eigenaar biedingen van Burnley en Bournemouth weigert

“Met een verlengd verblijf in 1A op zak en bogend op een sterke financiële basis, lijkt dit hen het goede moment voor de club om een volgend hoofdstuk te schrijven”, schrijft KV Kortrijk in een korte mededeling op de clubwebsite.

“Beiden zullen in het belang van de club hun rol blijven opnemen in afwachting van de aanduiding van hun opvolgers. Matthias is sinds 2009 actief bij KV Kortrijk, terwijl Ronny, sinds 2020 het voorzitterschap bekleedt. Onder hun leiding is KV Kortrijk uitgegroeid tot een stabiele club, zowel op als naast het veld. De club is hen daar zeer dankbaar voor en wij wensen hen het beste toe voor de toekomst.”

Voorstellen Engelse clubs geweigerd

Het is geen geheim dat Vincent Tan, de Maleisische eigenaar van KVK die maar weinig betrokkenheid toont, de club liever van de hand doet. Twee Engelse clubs, Bournemouth en Burnley, deden onlangs een bod om de club over te nemen, maar de Maleisiër weigerde.

Tan, die de club in 2015 voor zo’n vijf miljoen euro overnam, verhoogde zijn vraagprijs op enkele maanden tijd van 12 miljoen naar 17,5 miljoen euro. Daarop beslisten Leterme en Verhelst om te vertrekken. Op deze manier willen de CEO en de voorzitter niet verder werken.

Eerder besliste hoofdcoach Bernd Storck al om te vertrekken. Er ligt dus heel wat werk op de plank naar volgend seizoen toe. Kortrijk eindigde als veertiende in de reguliere competitie en plaatste zich niet voor de play-offs, dus is er nu wel veel tijd om nieuwe mensen aan te stellen.