Adrien Trebel draait het mes nog eens in de wonde: “Als Vincent Kompany nog bij Anderlecht was, deden we mee voor de titel”

Het verhaal van Adrien Trebel (32) bij Anderlecht is ten einde. Na zes jaar wordt zijn contract niet meer verlengd. En dus is het moment gekomen waarop hij vrijuit kan spreken. En dat deed hij in de Franstalige podcast ‘Nonante Minutes’. De Franse middenvelder vertelde onder meer hoe transfers naar Club Brugge, Sevilla en Olympique Marseille afsprongen. “Mijn carrière is een verhaal geworden met toch heel wat gemiste kansen.”

Het belangrijkste onderwerp in de podcast waren de trainerskeuzes van Anderlecht. Daar had Adrien Trebel wel een en ander over te zeggen. “Als Vincent Kompany nu nog bij Anderlecht was, deden we mee voor de titel”, vertelde de Fransman. “Niet per se met de huidige kern, want Vincent besliste welke spelers er kwamen en gingen, maar je leerde wel elke dag van hem bij. Elke training was tot in het kleinste detail voorbereid.”

Trebel als speler van Anderlecht in 2021. — © Getty Images

Hoewel hij het ontslag van Kompany niet zo verstandig vond, denkt Trebel enigszins verrassend dat Felice Mazzu wel degelijk de juiste man op de juiste plaats was. “Volgens mij was Felice Mazzu de juiste keuze”, klonk het. “Zijn kracht is om een hechte familie te smeden, maar helaas heeft hij daar niet de tijd voor gekregen. Hij wilde een heel ander systeem brengen dan Vincent Kompany, maar het vraagt veel tijd om zoiets in een groep te slijpen. Doorheen het seizoen begonnen we ook steeds minder te doen wat we tijdens de voorbereiding hadden afgesproken. Als de spelers de afspraken niet nakomen, is dat niet de schuld van de trainer.”

Ei zo na bij Club Brugge

Trebel vertelde ook hoe hij in 2014 ei zo na bij een andere club dan Standard belandde. “Eerst leek het Club Brugge te worden”, zei hij. “Club toonde interesse, maar Vincent Mannaert vroeg mij om een week geduld. Dat kon ik niet opbrengen. Ik wilde naar de club die mij echt wilde. Toen ik in het station van Brussel-Zuid aankwam, belde Standard. Nog dezelfde dag heb ik mijn fysieke testen in Luik afgelegd en de dag nadien heb ik voor Standard getekend.”

Na drie jaar Standard volgde Anderlecht. “De mensen denken dat ik voor het geld naar Anderlecht trok, maar Gent bood op dat moment meer”, aldus Trebel. “Het was een sportieve keuze. Ik wilde België niet verlaten zonder alles gewonnen te hebben.”

Sevilla en Marseille

De Franse middenvelder denkt dat er meer uit zijn carrière te halen viel. “Het is een verhaal geworden met toch heel wat gemiste kansen”, vertelde Trebel. “Na een halfjaar bij Standard kwam er een aanbod van Sevilla. In mijn hoofd had ik al getekend, maar de voorzitter van Standard vond het bod niet hoog genoeg. Toen ik bij Anderlecht zat, was er aan aanbieding van Marseille. Daar zeg je als Fransman geen neen tegen, maar Anderlecht wilde me niet laten gaan. Toen Herman Van Holsbeeck en Roger Vanden Stock zijn vertrokken, had ik ook moeten vertrekken. Ik zeg niet dat de huidige directie niet competent is, maar het vraagt wel veel tijd om alles weer op te bouwen.”

Stoppen is Trebel overigens, ook nu zijn contract bij Anderlecht afloopt, niet van plan. “De passie is er nog, dus ik ga door. Mijn familie beslist waar.” Afrondend kreeg de Fransman nog enkele korte vragen over Anderlecht, zoals: wie heeft de meeste impact in de kleedkamer? “Jan Vertonghen.” Wie is de chouchou van de coach? “Majeed Ashimeru.” Wie is altijd goedgehumeurd? “Hendrik Van Crombrugge.” Met welke speler heb je de beste relatie? “Francis Amuzu”, besloot Trébel.