OVERZICHT. Wat verandert er voor parkeren in de Antwerpse binnenstad? En wat met de andere wijken? Alle vragen beantwoord

Antwerpen

Alleen buurtbewoners en mensen met een speciale vergunning mogen vanaf 1 augustus in de Antwerpse binnenstad nog op straat parkeren. Wie op bezoek is, kan terecht in een parkeergarage. Of beter nog: in een park-and-ride. Maar wat verandert er nu precies allemaal? En waar? Zijn er uitzonderingen? En wat met parkeren in de andere delen van de stad? Wij zetten alles op een rij.