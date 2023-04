Zesde titel op een rij wenkt voor de vrouwen van Anderlecht

De champagne staat al koud, want de zesde landstitel op een rij mag RSCA Women in principe niet meer uit handen glippen. Zaterdagmiddag winnen tegen titelconcurrent OH Leuven en de buit is binnen. Lukt dat niet, dan komen er nog twee herkansingen voor Anderlecht dat op dit moment vier punten voorsprong telt op eerste achtervolger Leuven.

Paars-wit startte nochtans aan de play-offs met een punt achterstand op OHL, maar bleek de voorbije weken stressbestendiger dan Leuven in de strijd om de titel. Geen sinecure zonder kapitein en steunpilaar Laura de Neve achterin. De ervaren centrale verdedigster viel voor de play-offs uit met een zware knieblessure en een tiental dagen geleden viel ook Red Flame en spelmaker Marie Minnaert uit met een kruisbandletsel. Met haar dertien doelpunten was ook zij een belangrijke schakel in het team van Anderlecht. Zij ving dit seizoen mee het vertrek van doelpuntenmachine Tessa Wullaert op.

Verdere professionalisering

Of Anderlecht die zesde landstitel op rij nu binnenhaalt of niet, één ding staat vast: volgend seizoen wil de club een nieuwe stap zetten in de verdere professionalisering van het vrouwenvoetbal. De avondtrainingen worden dan afgeschaft en er zal overdag getraind worden. Iets wat ze ook bij OHL en Standard van plan zijn, terwijl Eendracht Aalst er volgend seizoen de brui aan geeft in de hoogste voetbalklasse. De allerlaatste in het klassement verkreeg wel zijn licentie voor volgend seizoen, maar geeft de strijd om te concurreren met de topclubs op. In 2023-2024 krijgen we zo opnieuw een competitie met tien clubs.