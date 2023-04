Een sms na elke overtreding, zodat je meteen weet dat je te snel reed: VIAS komt met opmerkelijk voorstel

Vorige week was er het voorbeeld van een Luikenaar die van en naar Oostende zeven keer was geverbaliseerd door de trajectcontroles langs de E40. Intussen is ook een gezin opgedoken dat over een periode van drie weken elke dag verschillende keren is geverbaliseerd door een lokale trajectcontrole, waarvan de familie dacht dat die niet werkte. Ze moeten een paar duizend euro aan boetes betalen.

Maar ook in Vlaanderen zijn er zo tientallen verhalen: een allang geïnstalleerde trajectcontrole blijkt plots aangezet: omwonenden merken het pas wanneer de eerste van vaak vele snelheidsboetes in de bus valt.

Allen klagen ze aan dat ze de eerste van die vele snelheidsboetes pas weken nadien in de brievenbus vonden. En dat ze dus na die eerste boete hun rijgedrag niet meteen konden aanpassen.

Veiligheidsinstituut VIAS heeft oren naar die kritiek. Het pleit daarom voor het zo snel mogelijk verwittigen van geflitste chauffeurs, bijvoorbeeld via een sms-bericht. “Zodat mensen hun rijgedrag meteen kunnen aanpassen, wat de verkeersveiligheid ook meteen ten goede komt.”

Wie vandaag door een trajectcontrole wordt geflitst – wat je niet kan zien, omdat er geen lichtflits aan te pas komt – weet dat immers pas wanneer de postbode de boetebrief thuis bezorgt, meestal 2 à 3 weken later.

Volgens VIAS dreigt het huidige systeem – waarbij een plots werkende trajectcontrole dagenlang mensen op de bon slingert, zonder dat die dat beseffen – het draagvlak onder de bevolking aan te tasten: “Mensen gaan zeggen dat trajectcontrole er vooral is om de schatkist te spekken. Terwijl het belangrijkste doel van dergelijke controles moet zijn dat mensen zich aan de verkeersregels houden.”

Ook verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen vindt dat er “breed gemeld moet worden dat een trajectcontrole in dienst wordt genomen. Alleen al die melding of aankondiging zal ervoor zorgen dat er vervolgens op dat traject veiliger wordt gereden. Boetes pas 2 à 3 weken nadien bij de mensen laten toekomen, is bovendien weinig doeltreffend: alle onderzoeken wijzen uit dat je het meeste gedragsverandering bekomt wanneer de straf – in deze de snelheidsboete – erg snel volgt op de overtreding.”

Check je eBox

Bij Justitie valt te horen dat er op termijn inspanningen zullen gebeuren om de verwerking van snelheidsboetes sneller te laten gebeuren. Vandaag heeft de politie, vanaf het uitlezen van de boete, 14 dagen de tijd om het proces-verbaal op te sturen.

“Maar overtreders een sms sturen zien we niet zitten, mede omdat Justitie per definitie niet via sms communiceert. De reden? Omdat het te onbetrouwbaar is, te vaak wordt gebruikt voor allerhande fraudepogingen”, aldus Edward Lantsheere van de FOD Justitie.

Hij raadt mensen wél aan geregeld in hun eBox te kijken, de elektronische brievenbus waarlangs de overheid communiceert. “Wanneer de politie bij een verkeersboete op ‘verzenden’ duwt, gaat niet alleen de boetebrief op de post. Je krijgt de boete ook meteen in je eBox, wat verschillende dagen eerder is dan de brief per post.” Door de instellingen van je eBox aan te passen, krijg je telkens een e-mail wanneer daarin een document arriveert.

Politierechter

Veel mensen die via een plots werkende trajectcontrole een dozijn verkeersboetes verzamelden, tekenden intussen beroep aan. Politierechters waarschuwen echter dat het geen uitgemaakte zaak is dat zij zo’n stapel boetes van tafel gaan vegen: “We kunnen ingrijpen, maar dat zal afhangen van wie er voor ons staat: is dat iemand die al veel verkeersovertredingen beging, dan zal er weinig medelijden zijn. Die hád zijn rijgedrag al moeten aanpassen. Het zal ook afhangen van de gereden snelheid. Als iemand 14 dagen na elkaar door éénzelfde trajectcontrole is geverbaliseerd, nét een klein beetje te snel, dan zal die op meer begrip kunnen rekenen dan iemand die daar telkens met 15 of 30 km per uur te snel passeerde.”