Gevechten in Soedan gaan door ondanks verlengd staakt-het-vuren

In de Soedanese hoofdstad Khartoem en de westelijke regio Darfoer wordt ondanks de verlenging van het staakt-het-vuren ook vrijdag zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de paramilitairen van RSF. In bijna twee weken tijd zijn daarbij al ruim vijfhonderd doden en meer dan vierduizend gewonden gevallen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger.

In de nacht van donderdag op vrijdag kwamen Abdel Fattah al-Burhan, legerleider en de facto de president, en RSF-leider Mohammed Hamdane Dagalo overeen om het staakt-het-vuren dat van dinsdag tot en met donderdag gold met nog eens 72 uur te verlengen.

In hoofdstad Khartoem waren vrijdag nabij het legerhoofdkwartier toch opnieuw luchtaanvallen en luchtafweergeschut te horen, zeggen getuigen. Een C-130 van het Turkse leger werd vrijdagochtend met lichte wapens beschoten, maar kon veilig landen. Niemand raakte gewond.

In Darfoer blijft de situatie gespannen. Donderdag werden de markten geplunderd en de bevolking heeft nauwelijks nog eten. In Al-Junaynah, hoofdstad van Gharb-Darfoer, zijn verschillende gebouwen en vluchtelingenkampen zwaar beschadigd en is er sinds maandag geen elektriciteit meer.

In die regio staken ook etnische spanningen opnieuw de kop op. Volgens het VN-Mensenrechtenbureau zijn daarbij sinds 24 april al bijna honderd doden gevallen en worden er wapens verdeeld onder burgers. Strijders gebruiken “machinegeweren, zware mitrailleurs en luchtafweergeschut, en schieten raketten af op huizen”, zegt de advocatenorde in Darfoer dan weer.

Tienduizenden Soedanezen zijn intussen al de landsgrenzen overgestoken, vooral naar Tsjaad, in het westen, en Egypte, in het noorden. De VN schat dat in totaal 270.000 mensen naar Tsjaad of Zuid-Soedan kunnen vluchten.

Een al langer sluimerend conflict tussen de twee generaals ontspoorde op 15 april in een open oorlog. Een akkoord over de overgang naar een burgerlijk bestuur hield in dat de paramilitaire RSF in het leger opgenomen zou worden, maar daartegen verzette Dagalo zich. Uiteindelijk kwam het tot een nietsontziend gewapend conflict waarvan het einde nog niet in zicht is.