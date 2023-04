Nonkel Thierry Siquet volgt zijn neefje op de voet bij zijn Brugse ex-ploeg: “Het spel van Cercle Brugge past Hugo als gegoten”

Het was een kopje waard in de kranten toen Hugo Siquet (20) na zijn debuut voor Cercle tegen Union liet ontvallen dat hij ook voor Anderlecht had kunnen spelen, maar dat niet kon maken tegenover Standard. En dus werd het Cercle, waar hij zich helemaal kon vinden in het project dat sportief directeur Carlos Avina hem voorspiegelde. Het werd een win-win en dat is ook de mening van nonkel Thierry Siquet (54). De huidige bondscoach van de Belgische U18 speelde van 1991 tot 1997 voor Cercle en doorliep net als zijn neefje ook de jeugdrangen van Standard. Toen Hugo Siquet op een dood spoor zat bij het Duitse Freiburg en Cercle hem wilde verlossen, nam het neefje even contact op met de nonkel. “Heel veel heb ik hem toen niet kunnen vertellen, eigenlijk”, geeft nonkel Thierry toe. “Het Cercle uit mijn tijd valt in niks te vergelijken met het Cercle dat in handen is van AS Monaco. In de jaren 90 was Cercle een echte familieclub en een behoorlijke middenmoter. We konden de topclubs en de buren van Club vaak het vuur aan de schenen leggen. Toen waren miljoenentransfers uitgesloten.”

Na de degradatie van Cercle eind jaren 90 trok Siquet naar Germinal Ekeren en later nog La Louvière. In Brugge komt hij niet zo vaak meer. “Het is intussen al meer dan twintig jaar geleden en die contacten vervagen. Mijn enige link met het huidige Cercle is eigenlijk Bram De Rop, mijn performance analyst bij de nationale U18. Bram werkt ook voor de jeugd van Cercle en via hem hoor ik nog wel eens iets.”

Offensief ingesteld

Thierry zakt tegenwoordig wel weer al eens vaker naar Brugge af om zijn neef aan het werk te zien. Zaterdag zal hij ook een van de 3.000 toeschouwers in het stadion zijn voor de match tussen zijn twee gewezen clubs. “Ik was er ook voor de derby tegen Club en ook de match op Anderlecht woonde ik live bij. De rest probeer ik zo veel mogelijk op televisie te volgen. In de derby tegen Club vond ik Cercle heel sterk, op Anderlecht was het een van hun mindere matchen. “

Siquet is ervan overtuigd dat zijn neef de juiste keuze maakte. “Hij is hier met zijn gat in de boter gevallen. Bij Freiburg kreeg hij geen minuten en die had hij nodig met het oog op het EK U21 deze zomer. Het voetbal dat Cercle speelt, past Hugo ook als gegoten”, vindt Thierry Siquet. “Het is een dynamische en positieve manier van voetballen en je ziet hem weer stralen en genieten. Als wingback kan hij zich in dat systeem helemaal uitleven. Hugo is van opleiding een verdediger, maar hij denkt wel offensief en met zijn rushes, passes en centers is hij voor dit Cercle echt een meerwaarde. Hij kon ook al scoren op een vrijschop en zondag op Waregem zelfs een veldgoal. Hij heeft ook al een paar assists en het hadden er meer kunnen zijn, maar hij mist nog wat precisie.”

Dat Hugo nu voor Cercle en niet voor Standard speelt, vindt Thierry geen issue meer. “Bij Standard was er discussie over zijn contract en had hij door omstandigheden geen toekomst meer. In Freiburg had hij het moeilijk, maar ik heb het gevoel dat zijn carrière nu helemaal weer gelanceerd is.”

Europees

Siquet denkt overigens dat ze maar beter rekening kunnen houden met dit Cercle in de Europe play-offs. “Ze verloren slechts twee keer de jongste maanden en iedereen is van mening dat Cercle zowat de moeilijkst te bespelen ploeg in de Jupiler Pro League is. Ik denk dat ze die lijn nu kunnen doortrekken. In de klassering zijn de onderlinge verschillen ook klein en Cercle is absoluut niet kansloos om straks als vijfde te eindigen en wie weet nog Europees te spelen”, aldus nog Thierry Siquet