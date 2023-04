Nederland verwacht dit jaar tot 77.000 asielzoekers

In Nederland willen ze vermijden dat asielzoekers op straat moeten slapen zoals hier in Brussel.

Eric van der Burg, staatssecretaris Asiel en Migratie, noemt een scenario waarin er dit jaar zo’n 70.000 asielzoekers naar Nederland komen ’het meest waarschijnlijk’. Dat aantal kan volgens de berekeningen oplopen tot 77.000. Vorig jaar kwamen ruim 46.000 asielzoekers en nareizigers naar Nederland. “De verwachte toename van de instroom is onder andere toe te schrijven aan de onrust in Iran, de verkiezingen in Turkije en de aanhoudende onrust op het Europese continent”, zegt Van der Burg. De instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen neemt volgens de berekening met ruim een kwart toe.

Aanvankelijk was volgens het ministerie van Financiën voor de komende jaren 5,2 miljard euro begroot voor de opvang van asielzoekers, maar daar komt 8,7 miljard euro bij. In totaal komen de kosten volgens het ministerie dan op 13,9 miljard euro. Door de grote instroom moeten ze in Nederland grote inspanningen doen de komende maanden, anders vrezen ze dat er asielzoekers op straat zullen moeten slapen.