Gevangenis laat per ongeluk verkeerde gevangene vrij: “We onderzoeken wat er is fout gelopen”

De veroordeelde verkrachter Mohamed B.B. (65) is vorige vrijdag – wellicht door een naamsverwisseling – per ongeluk vrijgelaten uit de gevangenis van Sint-Gillis. De politie zette de man meteen op de Most Wanted-lijst en stuurde een opsporingsverzoek uit.

Wat er precies is fout gelopen, is nu voorwerp van een intern onderzoek bij het Gevangeniswezen. Maar op 21 april klopten cipiers aan op de celdeur van Mohamed B.B., 65 jaar en Marokkaan van nationaliteit. B.B. is veroordeeld voor zedenfeiten en verkrachting. Hij is geïnterneerd en ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat wil zeggen dat hij na zijn straf mogelijk nog opgesloten kan blijven, als blijkt dat hij nog steeds een gevaar betekent voor de maatschappij.

Tot zijn grote verbazing werd hij echter vrijgelaten, zonder terbeschikkingstelling van de Strafuitvoeringsrechtbank – nochtans de normale weg voor veroordeelden zoals hij. Hij mocht buiten en bevond zich, voor hij er erg in had, met zijn schamele bezittingen op de stoep van de gevangenis. Vrij.

Normaal gezien moet iemand die naar de uitgang begeleid wordt een hele resem administratieve plichtplegingen doen om zeker te zijn dat het om de juiste persoon gaat. “Vooreerst worden zijn naam en geboortedatum gecheckt. Ook moet zo iemand antwoorden op de vraag hoe zijn vader en moeder heten. En uiteindelijk moet hij aan de deur van de vleugel, en nog eens aan de deur van de griffie zijn hand leggen op een scherm dat zijn vingerafdrukken scant. Als alles correct is en er groen licht komt voor de vingerafdrukken, mag de man beschikken”, vertelt een goede bron ons.

Persoonsverwisseling

Nu blijkt er dus iets fout gegaan. Volgens het gevangeniswezen heeft er een persoonsverwisseling plaatsgevonden met een gedetineerde die een naam heeft die heel gelijkend is. Hoe B.B. dan via de vingerafdrukscan gepasseerd is, blijft wel onduidelijk. “We hebben een intern onderzoek geopend om te zien hoe één en ander is kunnen fout lopen. Als duidelijk is waar de tekortkoming lag, zullen er specifieke maatregelen genomen worden”, zegt gevangeniswoordvoerster Kathleen Van De Vijver, die verveeld zit met de zaak.

De fout werd wel snel opgemerkt. “We hebben snel de politie verwittigd en er was een goede samenwerking”, aldus Van De Vijver. Inderdaad, dezelfde avond is er door de federale politie nog een opsporingsverzoek uitgevaardigd.

“Het parket van Brussel en de politie zijn sinds vrijdag 21 april 2023 op zoek naar de voortvluchtige Mohamed B. B. (65)”, staat er te lezen. “Hij staat onder toezicht van de Strafuitvoeringsrechtbank van Brussel voor seksueel misbruik, wederrechtelijke opsluiting en verkrachting. De betrokkene is een geïnterneerde en dient als gevaarlijk beschouwd te worden. Aan meneer B.B. wordt gevraagd zich zo snel mogelijk aan te bieden bij een politiedienst in de buurt van waar hij verblijft.”

Weer opgepakt

Uiteindelijk kon de man vorige woensdag opnieuw ingerekend worden. De politie trof hem aan bij familie, die niet ver van de gevangenis van Sint-Gillis woont. Volgens wat wij vernamen, gaf hij zich zonder slag of stoot meteen over. Het is niet duidelijk of zijn ‘bijna-naamgenoot’, die wel recht had op een vrijlating, in tussentijd is vrijgekomen.