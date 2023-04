DE STEMMEN VAN ASSISEN. De vergeten psychopaat: “Hij leek een keurige ingenieur. Maar hij was een gevaarlijk monster”

In Frankrijk herbekijken ze de levenswandel van Willy Van Coppernolle (80). De Gentenaar werd in 1993 opgepakt in Zuid-Frankrijk, voor de moord op de kleine Abdel (11). Van Coppernolle had een ellenlang strafblad, van diefstallen over oplichting tot seksueel misbruik. Zijn leven is één lange opsomming van leugens en criminaliteit. Nu zit hij al dertig jaar in een Franse cel, en heropenen ze het onderzoek naar hem. Want ze vermoeden dat hij de dader kan zijn in enkele cold cases...