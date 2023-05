Samir Nasri (ex-Anderlecht) onthult hoe hij ooit in de clinch ging met Pep Guardiola: “Hij zei op het einde dat ik gelijk had”

Manchester City klopte deze week Arsenal in een rechtstreeks duel om de titel in de Premier League. Zoals verwacht, aldus Samir Nasri. Die speelde voor beide clubs, maar hield geen leuke herinneringen over aan zijn korte samenwerking met coach Pep Guardiola.

“City is in topvorm op dit moment en alle spelers zijn fit voor het einde van het seizoen, in tegenstelling tot voorbije jaren. Bij Arsenal komt de klad er juist in, nadat ze bijna het hele seizoen op kopt hebben gestaan. Maar als je zo dicht bij je doel bent en je niet gewend bent om te winnen, dan krijg je zenuwen”, aldus de Fransman die ook even voor Anderlecht speelde.

Nasri stopte na zijn periode in Brussel, in 2020, met voetballen. De spelmaker speelde tussen 2011 en 2017 in totaal 129 keer voor Man City, waarin hij achttien keer scoorde. Maar na de komst van Guardiola was het snel voorbij voor Nasri, die eerst uitgeleend werd aan Sevilla en dan verkocht aan het Turkse Antalyspor.

© REUTERS

“Natuurlijk vraag ik me wel eens af hoe het zou geweest zijn onder Guardiola”, aldus Nasri. “Omdat hij gezien mijn kwaliteiten de best mogelijke trainer is. Hij is arrogant, maar op een goeie manier. Hij weet dat hij de beste trainer ter wereld is en brengt dat ook op je over. Pep weet wat hij brengt bij een club en had carte blanche toen hij bij City kwam. Maar hij was open en eerlijk tegen mij...”

Guardiola spelde Nasri de les toen hij volgens de Catalaan met overgewicht terugkwam van vakantie. “Ik zei tegen hem: Kan het ook een toontje lager, schreeuw niet zo tegen mij. Ik ben geen kind meer, ik ben 29. Misschien was mijn vakantie een uitlaatklep, om even te doen wat ik wilde. Omdat ik een moeilijk seizoen achter de rug had en er veel was gebeurd in mijn privéleven. Toen zei Pep tegen mij dat ik gelijk had, waarna hij zich excuseerde.”