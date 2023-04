Way to Play, de vreemde eend op de Antwerpse finaledag van Jeugdcup het Nieuwsblad: “Meer nog dan winnen gaat het om de ontwikkeling”

Ex-profvoetballer Alain Van Mieghem (rechtsboven) met de U12 van zijn Way to Play-project. “In tegenstelling tot de techniektrainingen en de voetbalkampen waar ook spelers van andere clubs aan deelnemen, wordt in het Way to Play-project met vaste kernen gespeeld.” — © Vel

Maandag worden in het Westelse Kuipke de Antwerpse finales gespeeld van de Jeugdcup het Nieuwsblad. KFC Turnhout is present met de meeste teams, maar onze aandacht gaat naar ‘de vreemde eend in de bijt’, het Way to Play U12-team van de voetbalschool van ex-profvoetballer Alain Van Mieghem.

“Wij zijn inderdaad bezig met een uniek project”, legt Alain Van Mieghem, die zelf een verleden heeft bij Germinal Beerschot, het Nederlandse Roda JC en Antwerp uit. “Samen met mijn vrouw Elke, die de administratieve taken op zich neemt, begonnen we in 2008 met onze voetbalscholen en in 2017 met het Way to Play-project. We organiseren zowel techniektrainingen als voetbalkampen en hebben daarenboven zowel U12- als U16-teams. In tegenstelling tot de techniektrainingen en de voetbalkampen waar ook spelers van andere clubs aan deelnemen, wordt in het Way to Play-project met vaste kernen gespeeld.”

“Ploegen zoals OH Leuven, Cercle Brugge, KV Kortrijk of het Nederlandse Willem II behoren tot onze wedstrijdpartners. Dat we dan soms al sneller dan gepland spelers verliezen, hoort erbij. Maar is niet altijd leuk. Wij werken steeds tot en met de U17 en nadien begeleiden we de spelers door middel van persoonlijke portfolio’s met videocompilaties en via testtrainingen naar een club.”

Volgend jaar werkt Van Mieghem in het Way to Play-project dus met U13 en U17. Dit jaar bewezen beide teams over het nodige talent te beschikken. “Naast de finale van de Jeugdcup het Nieuwsblad bij de U12 speelden onze U16 onlangs ook de finale van de Goldcup. Niet dat ik daar enorm veel belang aan hecht, want meer nog dan winnen draait het bij mij om de opleiding. Als liefhebber van het Spaanse tiki-takavoetbal gaat onze opleiding en filosofie dan ook in die richting.”

Hulptrainer

Van Mieghem haalt veel van zijn spelers uit de vijver van kleinere clubs. “Omdat ook daar enorm veel talent zit. Met een viertal trainingen en een extra oefenwedstrijd in de week bieden we de spelers mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen.”

Het is normaal dat niet elke jeugdvoetballer erin slaagt om zijn profdroom waar te maken, dus ook daar heeft Way to Play aandacht voor. “Vanuit onze scholen krijgen sommige jongeren bij ons de kans om al wat ingeschakeld te worden als hulptrainer. Zo kunnen ze actief blijven in het voetbal en het trainerschap combineren met hun eigen voetbalcarrière”, besluit de ex-profvoetballer die dinsdag 41 wordt.