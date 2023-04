Lotto Super League: Racing Genk en Club Brugge delen de buit

Racing Genk en Club Brugge hebben vrijdagavond op de achtste speeldag van de play-offs om het kampioenschap in de Lotto Super League, de eerste klasse in het vrouwenvoetbal, 2-2 gelijkgespeeld.

Meteen na rust tekende Lisa Petry (48.) voor de Limburgse openingstreffer. De blauw-zwarte dames lieten zich evenwel niet van de wijs brengen door de achterstand en sloegen staalhard terug via Jade Heida (53.) en Ludmila Matavkova (67.). Petry (79.) trok in de slotfase uiteindelijk nog een punt over de streep.

In het klassement van de winnaarsronde vat Genk post op de derde plaats met 32 punten, terwijl Club de vijfde positie bekleedt met 27 eenheden.

Verder stuurde Charleroi tijdens de achtste speelronde in de verliezersronde Femina Woluwe met 1-0 huiswaarts. De Carolo’s braken de ban in de 71e minuut.

Woluwe is tweede in de degradatiegroep met 17 punten, Charleroi vierde met 13 stuks. Eerder op de dag geraakte het nieuws bekend dat Eendracht Aalst, de huidige hekkensluiter, zich na drie seizoenen terugtrekt uit de Lotto Super League.