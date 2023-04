Straatsburg en Sels sprokkelen niets tegen Lyon

Straatsburg heeft vrijdagavond op de 33e speeldag in de Ligue 1 geen punten kunnen rapen voor eigen volk tegen Olympique Lyon. Het ging nog voor rust van 1-0 naar 1-2.

Morgan Sanson (15.) opende de score voor Matz Sels en co., Castello Lukeba (32.) en Maxence Caqueret (36.) lieten Sels op enkele minuten twee keer de bal uit het net vissen. Na de onderbreking werd niet meer gescoord in het Stade de la Meinau. Lyon zag Lukeba in blessuretijd nog uitgesloten worden met een tweede gele kaart.

In de rangschikking van de Franse eerste klasse bezet Straatsburg de vijftiende positie met 32 eenheden.