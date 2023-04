Steeds meer kinderen hebben recht op sociale toeslag bovenop het Groeipakket

Ruim 1,6 miljoen Vlaamse kinderen kregen in 2022 een basisbedrag van het Groeipakket, opnieuw een lichte stijging in verhouding tot het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het Agentschap Opgroeien vrijdag heeft gepubliceerd.

Een kwart van die kinderen heeft daarbovenop nog recht op een maandelijkse sociale toeslag, bedoeld voor gezinnen met een beperkt inkomen. Die groep is in verhouding tot 2021 gestegen met 1,6 procent. De steden met het grootste aandeel gezinnen in die categorie zijn Antwerpen (45,9 procent), Ronse (52,9 procent) en Oostende (40,6 procent). Omdat het aantal kinderen mee in rekening wordt genomen bij de berekening van het inkomen, komen bij gezinsuitbreiding in een al groot gezin meteen alle kinderen in die regeling terecht.

Ook de groep kinderen met een zorgtoeslag is gestegen, met liefst 11,5 procent. Dat komt omdat Opgroeien naar eigen zeggen prioriteit gaf aan kinderen die een eerste aanvraag deden, waardoor er veel nieuwe toeslagen zijn bijgekomen. Omdat de zorgtoeslagen ook retroactief toegewezen kunnen worden, liggen die cijfers echter nog niet vast. (kba,blg)