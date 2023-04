Trein ramt auto na ongeval in Buggenhout, autobestuurder vlucht te voet weg

In de Spoorwegstraat in Buggenhout was er vrijdagavond een ongeval. Een bestuurder kwam er met zijn voertuig op de sporen terecht en werd er aangereden door een trein. De man vluchtte weg. Het zou om een Nederlander gaan. De politie ging onmiddellijk op zoek naar hem.

De feiten vonden plaats rond 22 uur, ter hoogte van het woonzorgcentrum. Een bestuurder die uit de richting van Malderen kwam verloor de controle over zijn voertuig, vermoedelijk door een te hoge snelheid. Getuigen zagen hem even voordien andere wagens voorbijsteken. De wagen kwam op de treinsporen terecht. Een verkeersbord deelde in de klappen. (lees verder onder de foto)

De bestuurder liet zijn wagen achter nadat hij een verkeersbord ramde en op de sporen terechtkwam. — © svov

De bestuurder raakte op eigen houtje uit zijn wagen met Nederlandse nummerplaat en vluchtte te voet weg. Enkele ogenblikken later werd het voertuig geraakt door een passerende trein. Die kwam even verder tot stilstand. De tien pendelaars werden wat later uit de wagons gehaald en met een taxi naar hun eindbestemming gebracht. (lees verder onder de foto)

De auto is zwaar beschadigd. — © svov

Mensen die het allemaal zagen gebeuren belden de hulpdiensten. Meerdere politiepatrouilles gingen naar de Nederlandse man op zoek, er werd ook een speurhond ingezet, voorlopig zonder resultaat. De auto leed zware schade en ook de trein liep averij op. De slagbomen aan het station van Buggenhout bleven naar beneden tot de auto werd getakeld. De brandweer hielp daar bij.