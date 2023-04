Acteur Hugh Grant: “The Sun brak bij mij in om af te luisteren”

De wereldberoemde acteur Hugh Grant heeft donderdag in een rechtbank de tabloid The Sun ervan beschuldigd te hebben ingebroken in zijn woning en afluisterapparatuur te hebben geïnstalleerd.

Terwijl deze week een rechtszaak van prins Harry tegen The Sun behandeld wordt, voert Hugh Grant (62) tegelijk een gelijkaardige zaak tegen de krant. De Britse acteur kwam donderdag persoonlijk getuigen op een hoorzitting in het hooggerechtshof in Londen, dat moet bepalen of het tot een publiek proces komt.

Volgens Grant ging The Sun wel erg ver om exclusief nieuws over hem te kunnen publiceren. “Mijn zaak betreft onwettige handelingen van The Sun, waaronder bestelde inbraken in privé-eigendommen om private informatie te verkrijgen door afluistering, het aftappen van telefoonlijnen, telefoonhacking, en het gebruik van privédetectives om illegale dingen tegen me te doen”, verklaarde de acteur.

Grant zei dat in 2011 werd ingebroken in zijn appartement in Londen. De voordeur was geforceerd en van de scharnieren gehaald, maar er was niets gestolen. De volgende dag verscheen volgens de acteur een verhaal in The Sun waarin “het interieur van de flat in detail werd beschreven, inclusief de tekenen van een huiselijke ruzie”.

Pas in 2022 verkreeg Grant bewijs dat The Sun achter de inbraak zat. Privédetective Gavin Burrows vertelde hem toen dat The Sun privédetectives had ingehuurd om hem te treffen. “Mijnheer Burrows had informatie dat hij weet had, naast het hacken van mijn telefoon en aftappen van mijn vaste lijn, dat er bij mij was ingebroken door mensen die voor The Sun werkten en dat een tracker in mijn auto was geplaatst.”

Volgens een woordvoerder weerlegt The Sun “stellig dat het ooit iemand opdracht heeft gegeven om in te breken in de woning van Hugh Grant”.

Ziekenhuispersoneel omgekocht

Grant beschuldigt The Sun er ook van in de jaren 2000 privédetectives ingeschakeld te hebben om in te breken bij zijn filmproductiebedrijf en bij zijn ex-vriendin Liz Hurley. Die inbraken zouden uitgevoerd zijn “met kennis en goedkeuring van Rebekah Brooks, die toen hoofdredacteur van The Sun was”. Zij is nu CEO van moederbedrijf News UK.

Daarnaast vertelde Grant dat The Sun details te weten kwam over de geboorte van zijn eerste kind, hoewel de moeder Tinglan Hong was bevallen onder een valse naam, in een poging het nieuws uit de pers te houden. Een hooggeplaatste reporter van The Sun zou echter een privédetective opdracht gegeven hebben tot “omkoperij” van iemand in het ziekenhuis om de naam te weten te komen.

© REUTERS

Door omkoping ontfutselden ze volgens Grant ook informatie over anderen, onder wie “het kind van een voormalige premier, een zeer hooggeplaatst vrouwelijk lid van de koninklijke familie en slachtoffers van terroristische wreedheden”.

“Strategie van valse ontkenningen”

The Sun probeert zowel het proces van Grant als dat van prins Harry tegen te houden met het argument dat ze te lang wachtten om de zaak aan te spannen en dat de feiten verjaard zijn. Zij argumenteren dan weer dat het hen zo lang duurde omdat The Sun het gedrag van zijn medewerkers toedekte.

Volgens Grant had het bedrijf dan ook een “enorm, langdurig en weloverwogen strategisch beleidsplan van valse ontkenningen en andere verhullingen in verband met The Sun, om te voorkomen dat ik en anderen in een soortgelijke positie hen zouden aanklagen”.

De rechter oordeelde dat een volgende hoorzitting nodig is, begin juli, voor hij zich kan uitspreken over de kwestie.

Hugh Grant kreeg in 2012 al een financiële schikking van News UK, het moederbedrijf boven The Sun, wegens telefoonhacking door het intussen stopgezette blad News of the World.