Vuurzee na ontploffing brandstoftank in havenstad op de Krim: “Waarschijnlijk het gevolg van droneaanval” 

In de havenstad Sebastopol, op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim, is een brandstoftank in brand gevlogen. Waarschijnlijk is de brand het gevolg van een droneaanval, meldt gouverneur Michail Razvozjajev zaterdag op de berichtendienst Telegram.

Volgens de gouverneur beslaat de brand een oppervlakte van zowat 1.000 vierkante meter, maar worden er geen woongebieden bedreigd. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen.“Volgens de eerste informatie werd de brand veroorzaakt door een droneaanval”, schreef gouverneur Mikhail Razvozhaev op de Telegram-berichtenapp.

“De situatie is onder de controle van onze brandweerlieden en operationele diensten”, voegt hij eraan toe. Omdat het volume van de brandstof hoog is, zal het een tijdje duren om de brand precies te localiseren.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op sociale media verschijnen verschillende indrukwekkende video’s van de brand. Een vlammenzee lijkt de brandstoftank volledig te overspoelen terwijn een gigantische zwarte rookpluim boven de stad uitstijgt.

LEES OOK. Rusland viseert opnieuw Oekraïense burgers, en daar zit een duidelijke tactiek achter (+)

Oekraïne heeft herhaaldelijk aangekondigd dat ze de in 2014 geannexeerde Krim wil bevrijden. Sinds de Russische invasie hebben zich op verschillende plaatsen op het schiereiland al incidenten met drones voorgedaan, soms met ernstige schade en zelfs doden tot gevolg. Rusland wees telkens naar Oekraïne als schuldige.

De stad waar de brand uitbrak, Sevastopol, is een belangrijke havenstad waar de belangrijkste Russische vloot op de Zwarte Zee is gelegen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zelenski vraagt om meer wapens

De brand in Sebastopol komt een dag nadat een spervuur ​​van Russische raketten woonwijken in Oekraïne. Het dodental is intussen verder opgelopen tot 26. De Oekraïense president Volodimir Zelenski drong als reactie op de aanval nog maar eens aan op de levering van nieuwe wapens bij zijn westerse bondgenoten. “Luchtverdediging, een moderne luchtmacht - want een effectieve luchtverdediging is anders onmogelijk - artillerie, pantservoertuigen. Alles wat nodig is om onze steden en onze dorpen te beveiligen, zowel in het achterland als aan de frontlinies”, klinkt het in een videoboodschap op Telegram.

LEES OOK. “We zijn zo dom geweest”: Russen verliezen terrein in het zuiden van Oekraïne, en dat hebben ze aan zichzelf te danken (+)