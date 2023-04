Boris Van Severen en Frances Lefebure in verwachting van eerste kindje samen

“Frances is zwanger. Dat is, van alles op de wereld, wat mij op dit moment het allergelukkigst maakt”, vertelde acteur Boris Van Severen zaterdag in een interview met Het Laatste Nieuws. En ook zijn zonen uit zijn vorige relatie zijn in de wolken met het nieuws.

Lefebure is intussen zo’n zestien weken ver in haar zwangerschap, zegt Van Severen in het interview. “Het gaat super goed met haar. Ze is helemaal niet ziek geweest, ze is ontzettend mooi, ze straalt, ze is blij.”

Van Severen heeft al twee kinderen uit een vorige relatie en ook zij kijken uit naar de komst van hun nieuwe broertje: “Ik ben zo blij dat ik dit nog eens mag meemaken en dat het met Frances is. Ik kijk er enorm naar uit. De jongens zijn bijna elf en negen, het is fantastisch om te zien hoe blij ze ervan worden. Toen we hen vertelden dat ze een broertje krijgen, wisten ze niet waar hun kop stond. Die onmiskenbare glimlach die je er maar niet afgeveegd kreeg: ik schoot helemaal vol.”

Het koppel was niet van plan om de zwangerschap te communiceren, zo zegt Van Severen nog in het interview, “maar op die vraag kan ik niet anders. Elk ander antwoord zou erbij verbleken.”