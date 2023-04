Illegale fuif met duizenden aanwezigen ontdekt op vliegveld van Brustem: politie jaagt hele nacht op feestvierders

Rond 23 uur vrijdagavond werd een grote groep mensen opgemerkt in de buurt van het militair domein in Brustem. De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken ging meteen ter plaatse en ontdekte een gigantische illegale raveparty. De fuif werd niet aangevraagd en was dus niet vergund. Er werd een enorme politie- en legermacht op de been gebracht, en alle in- en uitgangen van het domein werden afgesloten.

De hele nacht lang werd er gejaagd op feestvierders, maar door de massale toestroom van jongeren en de grootte van het terrein is het onmogelijk om echt in te grijpen. Zaterdagochtend is de actie nog altijd bezig en bevinden zich nog steeds feestvierders verspreid over het vliegveld. In kleine groepjes verlaten feestvierders wel het militair domein.

Politie- en legervoertuigen rijden af en aan. — © Jozef Croughs

Naar schatting 5.000 jongeren woonden de illegale raveparty bij. Het is nog niet bekend hoeveel feestvierders precies worden verdacht en wie de organisatoren zijn. Hoe lang de fuif nog zal duren, is ook niet duidelijk. Maar volgens onze info zou het de bedoeling zijn om tot maandag door te feesten.

“Ga niet naar daar”

Er was zaterdagochtend een overleg tussen de federale en lokale politie, Defensie, het parket, noodplanning en crisisbeheer Limburg en de veiligheidscel van het lokaal bestuur Sint-Truiden. “Wij roepen iedereen op om niet ter plaatse te gaan”, zegt burgemeester van Sint-Truiden Ingrid Kempeneers. “Gezien de omvang en het aantal aanwezigen is het voor de ordediensten onmogelijk om de zone op een veilige manier te ontruimen. Onze ploegen blijven ter plaatse en doen de nodige vaststellingen. Er is politionele versterking aanwezig.”

Vervolgd

“In eerste instantie proberen we om de risico’s zo veel mogelijk te beheersen en op te treden inzake de verkeersveiligheid. We begrijpen dat dit illegaal event voor overlast zorgt. Bij dringende problemen kan men de lokale politie contacteren op het nummer 011/70.19.11.”

“Aanwezigen worden zo veel mogelijk geïdentificeerd en vastgestelde inbreuken zullen vervolgd worden”, voegt Procureur Guido Vermeiren toe. Het Ministerie van Defensie is verontwaardigd en dient klacht in.