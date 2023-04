Marc Overmars herstelt voor bekerfinale van Antwerp nog steeds van hartinfarct: “Ik voel me goed, maar het kost tijd”

Marc Overmars heeft zich via het clubkanaal van Antwerp uitgesproken over zijn fysieke toestand. De technisch directeur van de Belgische club werd eind vorig jaar getroffen door een licht hartinfarct.

“Ik heb natuurlijk iets bijzonders meegemaakt, een hartblessure, dat kende ik niet uit mijn verleden”, zei Overmars via de officiële kanalen van The Great Old. “Ik had dit nog niet eerder meegemaakt dus ja, dat is een apart gevoel. Ik ben nu aan het revalideren en herstellen en ik voel me goed, maar het kost wel tijd.”

Antwerp meldde op 30 december vorig jaar dat Overmars was getroffen door een ‘licht infarct’. “Marc stelt het intussen goed maar zal het nog een tijdje rustiger aan moeten doen”, meldde de club toen. “Hij en zijn familie focussen zich op zijn herstel en wensen verder geen commentaar te geven.”

Overmars vertrok vorig jaar bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag. Hij verscheen sinds zijn vertrek uit Amsterdam weinig in de media.

Spanning voor bekerfinale

Antwerp speelt zondag de bekerfinale tegen KV Mechelen. “Ik ga naar Brussel met enige spanning, dus daar moet ik dus een beetje voor oppassen”, verwees de technische man naar zijn hartklachten.

“We zijn met Antwerp als het ware aan het bouwen aan iets moois en als dit in het eerste jaar gebeurt, dan is dat prachtig”, aldus Overmars over de bekerfinale. “De club wil ergens naartoe en dan horen dit soort wedstrijden erbij. Het zou prachtig zijn voor de stad en ik denk ook dat we het verdienen.”