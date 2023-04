Eerste ooievaarsjong van het jaar geboren in het Zwin (en er zijn er nog meer op komst): “We vieren dat met heus geboortefeest”

Het Zwin Natuur Park viert de geboorte van het eerste ooievaarsjong in 2023: het kleinte werd op zaterdag geboren. De geboorte vond plaats op een van de nesten aan de ooievaarstoren in het park.

Op zaterdag 29 april is het eerste ooievaarsjong van 2023 geboren in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Jonge ooievaars zijn zo’n twaalf centimeter groot en wegen ongeveer 70 gram. Midden april communiceerde het Zwin dat er minstens acht kleine ooievaars op komst waren. (lees verder onder de foto)

Afgeschermd

“Aan de hand van de nieuwe camera aan de ooievaarstoren, is het nest goed via livestream te bekijken op de website of het YouTube-kanaal van het Zwin Natuur Park”, aldus directeur Ina De Wasch. “De komende dagen zullen nog meer jongen geboren worden en dat viert het park op 20 en 21 mei met een heus geboortefeest.”

De kwetsbare jonge ooievaars worden in het begin vrijwel voortdurend afgeschermd. Het broedsucces hangt af van het weer: koud en nat weer in de eerste levensweken kan fataal zijn. Daarnaast speelt ook de voeding een belangrijke rol. Als de ouders voldoende voedsel vinden, kunnen alle jongen overleven en opgroeien.