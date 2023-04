Betty (91) kan eindelijk stoppen met werken dankzij crowdfunding die meer dan 80.000 dollar ophaalde

Op haar 91e was Betty nog aan de slag als kassierster in een supermarkt in Oregon. Zeventig jaar lang reeg ze de jobs aaneen om rond te komen, soms deed ze er zelfs twee tegelijk, maar toch kon Betty nooit genoeg opzijzetten om op pensioen te gaan. De rekeningen van haar medicatie, boodschappen en de kampeerwagen waar ze in leeft, waren niet meer te bekostigen als ze zou stoppen met werken.

Maar nu kan ze dus eindelijk toch op pensioen. En dat allemaal dankzij een online geldinzamelingsactie die ze zelf op poten zette met behulp van haar kleindochters. “Ik ben gewend om te werken en ik haat de gedachte om het niet meer te doen”, vertelde Betty zelf aan het lokale televisiestation KDRV. “Maar ik heb besloten dat ik eindelijk wil genieten van mijn twee kinderen, vier kleinkinderen, zes achterkleinkinderen en twee achterachterkleinklinderen.”

Gulle klanten

Het initiële doel van de actie was om zo’n 40.000 dollar op te halen. De campagne bleek evenwel een groot succes, waardoor de teller ondertussen al op meer dan het dubbele staat. Tussen de gulle schenkers zitten vooral mensen uit het dorp waar Betty woont, maar bijvoorbeeld ook vaste klanten van de supermarkt. Dankzij de succesvolle crowdfunding zal Betty maandag voor het laatst in haar leven moeten gaan werken. “Ik ben sprakeloos. Ik had nooit gedacht dat mensen zo vrijgevig zouden zijn. Het is verbazingwekkend dat ze me zoveel geven”, aldus de bijna-gepensioneerde.

In de Verenigde Staten zien veel mensen zich genoodzaakt om langer te werken dan de pensioensgerechtigde leeftijd. Door de hoge inflatie zijn de kosten er de afgelopen jaren enorm gestegen, en dat terwijl de meeste lonen van werknemers zijn gestagneerd.