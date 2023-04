Een terugkeer naar het oude nest: Getafe sluit José Bordalas opnieuw in de armen

“Getafe CF heeft een akkoord bereikt met José Bordalas om het eerste team over te nemen. De coach uit Alicante keert terug naar wat ooit zijn thuis was”, deelde de club uit de voorstad van Madrid zaterdag mee in een communiqué. “Als trainer van Getafe was Bordalas tussen 2016 en 2021 voor 212 wedstrijden onze trainer en slaagde hij erin het team naar de eerste divisie te brengen en zelfs een Europa League-kwalificatie af te dwingen.” Volgens het Franse persagentschap AFP had de 59-jarige Bordalas aanvankelijk het trainersaanbod afgeslagen.

Bordalas wordt bij Getafe in volle degradatiestrijd voor de leeuwen gegooid. Getafe staat met nog zeven wedstrijden te gaan op de 18e plaats in La Liga, één punt achter het nummer zeventien in de stand Cadiz. Zondag staat de degradatietopper tegen nummer negentien Espanyol op het programma.

Bordalas werd in juni 2022 als coach van Valencia ontslagen en zat sindsdien zonder club. In het verleden was de Spanjaard al trainer van verschillende Spaanse ploegen, zoals Elche of Deportivo Alaves. Ruben Reyes blijft sportief directeur bij Getafe.