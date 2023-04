David (40) werd ontslagen bij Colruyt omdat hij twee bananen at

In de Colruyt van Herstal is een werknemer met vier jaar dienst de laan uitgewezen omdat hij twee bananen at zonder te betalen. De 40-jarige David Janssen, de man die zijn C4 kreeg, reageert boos bij Sudinfo: “Ik heb altijd voorbeeldig werk geleverd.”

Het verhaal van David doet veel denken aan dat van Ludivine, die 12 jaar lang als assistent-manager fungeerde in de Aldi van Tamines, maar recent op staande voet ontslagen werd omdat ze een wrap uit de winkel had genomen zonder vooraf te betalen. Twee verschillen: bij David ging het niet over een wrap, maar wel over twee bananen, en David werkte niet voor Aldi, maar wel voor Colruyt. Hij doet zijn verhaal bij Sudinfo.

“Ik ben in september 2019 beginnen werken voor Colruyt Group, eerst in Haccourt en daarna, afgelopen februari, in Herstal. Ik vind zelf dat ik altijd voorbeeldig werk heb geleverd’, steekt David van wal. “Op 3 maart was ik ’s ochtends bezig met grote karren drank te verplaatsen, fysiek is dat niet de gemakkelijkste taak. Ik voelde me slap. Het was 8.10 uur en de winkel was nog niet geopend. Zonder te weten dat ik iets fout zou doen, haalde ik twee bananen en at ze op terwijl ik mijn werk voortzette, zonder me te verstoppen.”

David was nog maar een maand aan de slag in Herstal en vertelt dat het op zijn vorige werkplaats niet abnormaal was om fruit te nemen voor de winkel openging. “Er was een soort mondelinge overeenkomst die ons toestemming gaf fruit te eten voor opening.” Dat hij de volgende dag op staande voet ontslagen werd door de actie kwam dan ook als een grote verrassing. Een andere medewerker had het bananen-incident aan de directie gemeld en op basis van bewakingsbeelden kon de directie controleren wat er gebeurd was.

Slechte grap

David: “Ik schrok echt, ik dacht dat het een slechte grap was! Ik kon plotseling vertrekken, van de ene op de andere dag, zonder enige kennisgeving of compensatie... Helemaal niets. Ik vroeg om de aanwezigheid van een vakbond en gaf verschillende keren mijn versie van de feiten: niets werkte! Ze hielden voet bij stuk en behandelden me als een dief. Nochtans ben ik altijd een eerlijke man geweest. Eén simpele waarschuwing en ik zou zoiets nooit meer doen.”

Toen de eerste schok was gaan liggen schakelde David een advocaat in. Een eerste poging om tot een minnelijke schikking te komen draaide op niets uit, maar David geeft niet op. Er is een procedure opgestart tegen Colruyt. “Mijn vrouw is ziek. Wij hebben niets meer. En als ik nu ergens solliciteer willen ze me niet eens aannemen omdat ik zogezegd een dief ben. En dat allemaal voor twee bananen”, aldus David.

Bij Colruyt willen ze geen commentaar geven op het dossier van David, maar ze benadrukken wel dat “eten in de winkel niet toegelaten is”. “Daarvoor zijn drie redenen: hygiëne, organisatie en het welzijn van onze medewerkers. Al onze winkels hebben een kantine waar medewerkers in alle rust kunnen eten.”