Man (50) vecht voor zijn leven na klap van minderjarige: “Begon als banale woordenwisseling”

De feiten speelden zich af op ’t Zand in Brugge. — © Google Maps

Een 50-jarige man uit Brugge verkeert in levensgevaar nadat hij vrijdagavond een klap kreeg van een minderjarige op ’t Zand. Wat begon met een banale woordenwisseling, eindigde in een drama. “Na de klap maakte de man een ongelukkige val”, aldus Lien Depoorter van de Brugse politie.

De feiten vonden vrijdagavond plaats ter hoogte van de horecazaak Villa Gerard op ’t Zand in Brugge. Het 50-jarige slachtoffer was toen met zijn partner en hun hond een wandeling aan het maken. Ter hoogte van een horecazaak kwam het tot een woordenwisseling met enkele jongeren. Er werd wat getrokken en geduwd, maar toen ging het mis.

Ongelukkige val

“Wat begon met een banale woordenwisseling, eindigde in een klap die een van de jongeren toediende aan het slachtoffer. Het ging eigenlijk niet om een echte vechtpartij”, vertelt Lien Depoorter, woordvoerder van de Brugse politie.

Het slachtoffer viel met zijn hoofd op de grond. “Een ongelukkige val, maar de man werd wel in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.” De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd ondertussen ook geopereerd. Er zouden onder andere bloedklonters gevonden zijn in zijn hoofd. “Hij verkeert nog steeds in levensgevaar”, aldus Depoorter.

Meegenomen voor verhoor

De minderjarige verdachte die de klap toediende werd meegenomen voor verhoor naar het politiebureau. Hij was in het gezelschap van twee vrienden. De drie zouden niet gekend zijn bij de politie voor eerdere feiten. Wat er met de agressor zal gebeuren, is momenteel nog niet duidelijk.