Medewerkers blijven staken bij Albert Heijn

Medewerkers van de distributiecentra van supermarktketen Albert Heijn blijven volgende week staken. Dat zegt vakbond FNV, die niet van plan is om de cao-onderhandelingen met de retailer voort te zetten. Ook de Vlaamse winkels worden vanuit de Nederlandse distributiecentra bevoorraad.

“De basis om verder te praten is een loonsverhoging van 10 procent en geen verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden”, zegt Levin Zühlke-van Hulzen. “En daar voldoet Albert Heijn niet aan. Dus heeft een gesprek weinig nut.”

Albert Heijn stelde eerder een loonsverhoging van 8 procent voor, maar dat vinden vakbonden te weinig. “Wij hebben ons heel toegefelijk opgesteld. Initieel vroegen wij om een loonsverhoging van 14 procent”, aldus Zühlke-van Hulzen.

Een woordvoerster van Albert Heijn zegt dat het supermarktconcern wel voort wil onderhandelen. “Niet alleen op het loonbod, maar ook op andere aspecten van de cao.”

Volgens de FNV worden de stakingen, die sinds zondag worden gehouden, de komende dagen voortgezet bij de distributiecentra in Zaandam, Zwolle, Geldermalsen, Pijnacker en Tilburg. “De schappen zullen steeds leger raken de komende dagen.” Volgens Albert Heijn raakt de staking bijna de helft van de supermarkten van de keten.

Ook de meer dan 70 vestigingen in Vlaanderen worden bevoorraad uit Nederland. De voorbije dagen was te horen dat er amper impact was op de Belgische supermarkten.