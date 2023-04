175 activisten van Extinction Rebellion blokkeren Gentse ring

Het ging om een klimaatprotest waarmee de actiegroep zich verzet tegen het gebruik van fossiele brandstof in het verkeer en de industrie. De actievoerders trokken omstreeks 11 uur van aan het Citadelpark de R40 op, richting de Bijloke waar uiteindelijk werd afgesloten met een ‘burgerlijk ongehoorzame picknick’. Onderweg bezetten ze verschillende grote kruispunten. In februari vond al een gelijkaardige actie plaats. Toen werden twee actievoerders opgepakt.

© David Van Hecke

“Waterkanonnen of niet: Extinction Rebellion staat in haar recht”, zei woordvoerder Sara bij de start van de actie. “Net zoals bij de vorige actie, is er contact geweest met de politie van Gent maar vroegen we geen toestemming. We demonstreren burgerlijk ongehoorzaam omdat eerdere toegestane marsen niet hielpen. We konden vorige keer op heel veel begrip rekenen van voorbijgangers en hopen zo dat de klimaatbeweging groeit.”

Verschillende kruispunten op de kleine ring werden bezet met spandoeken, picknickdekens en een spelletje frisbee. Ook betogers van Grootouders voor het klimaat en Boerenforum liepen mee. “Een einde aan fossiele subsidies is een redelijke eis die ondersteund wordt door de wetenschap”, aldus de woordvoerder Sara.

De actie zorgde tijdelijk voor heel wat verkeershinder rond de R40, maar verliep wel zonder problemen. Omstreeks 14 uur was de actie afgelopen.