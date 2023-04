Speciaal moment voor Nicky Evrard: OHL-keeper krijgt voor match tegen Anderlecht officieel haar Gouden Schoen overhandigd

Nicky Evrard (27) viel begin dit jaar in de prijzen met de Gouden Schoen. Voor het cruciale duel tegen rechtstreekse concurrent Anderlecht kreeg de doelvrouw van OH Leuven haar Gouden Schoen officieel overhandigd.

LEES OOK. Vrouwen van Anderlecht grijpen in het hol van de leeuw zesde landstitel op een rij dankzij zege tegen titelconcurrent OHL

Naar verluidt is het een schoen waarmee Evrard uitstekend presteerde op het EK voetbal. Daar schopten de Red Flames het tot in een historische kwartfinale. Voor Evrard is het het laatste seizoen bij de vrouwen van OH Leuven. Eerder versierde ze een toptransfer naar het Engelse Chelsea.

De beelden: