Wagner-baas dreigt met terugtrekking uit Bachmoet: “Elke dag stapelen we duizenden lijken op”

“Elke dag stapelen we duizend lijken op, die we in een kist leggen en naar huis sturen”, zei Prigozjin in een zaterdag gepubliceerd interview met de Russische militaire blogger Semjon Pegov. Door een gebrek aan artilleriemunitie is het aantal slachtoffers vijf keer hoger dan nodig, luidt het.

LEES OOK. Rusland viseert opnieuw Oekraïense burgers, en daar zit een duidelijke tactiek achter (+)

Prigozjin schreef naar eigen zeggen een brief aan de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe met de vraag om de Wagnergroep in Oekraïne zo snel mogelijk te bevoorraden. “Als het tekort aan munitie niet wordt aangevuld, worden we gedwongen om ons georganiseerd terug te trekken of te sterven.”

Instorten front

Komt het zover dat de Wagnergroep een deel van haar manschappen moet terugtrekken, dan zou dat ertoe leiden dat het front op andere plaatsen zou instorten, waarschuwde Prigozjin. Volgens de 61-jarige maakt het Oekraïense leger zich op voor een tegenoffensief midden mei.

De strijd om Bachmoet in het oosten van Oekraïne duurt al maanden en Oekraïense troepen hebben nog maar een klein deel in het westen van de stad onder controle. De verliezen zijn er hoog aan beide zijden van het conflict.

LEES OOK. “We zijn zo dom geweest”: Russen verliezen terrein in het zuiden van Oekraïne, en dat hebben ze aan zichzelf te danken (+)

Voorts herhaalde Prigozjin zijn scherpe kritiek op de Russische legerleiding: het ontbreekt de Russische strijdkrachten aan discipline en organisatie. De Russische huurlingenbaas, die fors verdient aan de invasie van Oekraïne, kan zich openlijke kritiek veroorloven omdat hij een vertrouweling van Russisch president Vladimir Poetin is.