Vijf doden bij schietpartij in Texas: jongste slachtoffer is acht jaar oud, dader nog op de vlucht

Vijf personen, onder wie een kind van acht jaar oud, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten in een huis in de omgeving van Houston in de Amerikaanse staat Texas. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten meegedeeld. De verdachte, van Mexicaanse origine, is nog op de vlucht.

De agenten van San Jacinto County, in het zuidoosten van Texas, kwamen ter plaatse na een oproep voor intimidatie en schoten. Het waren buren die alarm hadden geslagen. In de woning troffen ze vier doden aan. Een kind van acht jaar overleed in het ziekenhuis. Drie anderen werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

In het huis leefden tien personen, allen van Hondurese origine. Twee kinderen werden levend vanonder de lichamen van twee vrouwen gehaald, verklaarde de sheriff tijdens een persconferentie die werd uitgezonden door de lokale zender KHOU 11. De vrouwen hebben de kinderen willen beschermen. De sheriff had het over een executie.

De verdachte, een Mexicaan, zou in zijn tuin aan het oefenen geweest zijn met zijn AR-15 aanvalswapen toen zijn buren hem vroegen om ermee op te houden zodat hun baby kon slapen. Daarna zou de man het vuur op hen geopend hebben, verklaarde de sheriff aan ABC News. Eerst in de tuin, nadien in de woning zelf.

De autoriteiten verklaarden intussen dat de verdachte een Latijns-Amerikaanse man is, gewapend met een zwaar wapen en dat hij dronken was.

“Alle middelen zijn ingezet om de schutter te vatten. We vragen mensen om binnen te blijven”, vertelde sheriff Greg Capers van San Jacinto County aan ABC-zender KTRK.