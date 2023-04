Dag van de Arbeid is al lang niet meer alleen van de socialisten: ook premier De Croo (Open VLD) viert dit jaar mee, met kreeft

Voor het eerst in jaren gaat ook premier Alexander De Croo (Open VLD) de Dag van de Arbeid vieren. Het bewijst nog maar eens dat 1 mei al lang niet meer het voorrecht is van de socialisten.

In Blankenberge doen ook de liberalen het al een hele tijd: op de Dag van de Arbeid een optocht houden en na afloop een rist speeches geven voor de achterban. Het is gegroeid vanuit de liberale vakbond en het ziekenfonds en ook dit jaar is het weer zo. Alleen volgt er zoals bij de socialisten na afloop geen sobere broodmaaltijd, maar een diner met kreeft.

En dit jaar hebben de Open VLD’ers in de badplaats nog meer redenen om de viering bij te wonen. Ze verwelkomen er immers eerste minister Alexander De Croo. Hij loopt mee in de optocht en speecht na afloop ook. Het is niet de allereerste keer dat de liberaal bij een 1 mei-viering opduikt, maar het is op een jaar voor de verkiezingen wel de eerste keer als premier.

Het toont nog maar eens aan dat de Dag van de Arbeid al lang niet meer het monopolie is van de socialisten en communisten. De Franstalige bloedbroeders van de MR hebben al sinds de jaren ‘80 een 1 mei-happening. Dankzij gewezen partijvoorzitter en vicepremier Louis Michel, die jarenlang in de thuisbasis Geldenaken verzamelen blies. Huidig voorzitter Georges-Louis Bouchez doet het komende maandag op het Brusselse Tour & Taxis.

Ook Vlaams Belang probeert al jaren een graantje mee te pikken van de Dag van de Arbeid. De partij richtte zich de voorbije decennia op de traditionele arbeidersachterban van de socialisten en haalde die kiezers ook al binnen. Het gaat dus niet enkel om het overnemen van de symbolen, maar ook van elkaars kiezers.

Partij van de werkenden

Ook premier De Croo zal er nu dus bij zijn. Hij zal er de toehoorders in zijn toespraak proberen van te overtuigen dat de Vlaamse liberalen meer dan ooit de partij van de werkenden vormen. Maar ook de fiscale hervorming die zijn regeringsploeg voor de zomer tot een goed einde moet zien te brengen, zal aan bod komen. In antwoord op socialistische pleidooien voor een financiering van de hervorming via een bijdrage van de rijkeren onder ons, zal de federale regeringsleider ervoor waarschuwen om niet de middenklasse te treffen. Wie wat aandelen heeft of een huis verhuurt, is geen grootverdiener, vindt de eerste minister.

Het is iets dat Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert ook al verschillende keren benadrukte. Ook al zit er in het fiscaal plan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) geen invoering van een taks op huurinkomsten of een vorm van vermogenswinstbelasting. Wel een verdubbeling van de bestaande effectentaks.