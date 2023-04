Eindelijk! Deniz Undav (ex-Union) vindt na 14 competitiewedstrijden de weg naar doel voor Brighton en scoort meteen twee keer in Premier League

Hij had er veertien wedstrijden op moeten wachten, maar Deniz Undav heeft zijn eerste doelpunt in de Premier League dan toch gemaakt voor Brighton. De ex-Union-speler, die in de match tegen Wolverhampton in de basis mocht starten, scoorde na zes minuten de openingstreffer. Na een mooie assist van Welbeck had Undav het leer maar binnen te tikken. Na het uur scoorde de Duitser nog een tweede keer.