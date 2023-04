Hij mishandelde zijn ex, schoot op de politie en dook dagenlang onder in het bos: tien jaar cel voor Terry Dupin, ‘de Franse Jürgen Conings’

Terry Dupin , bijgenaamd de “gek van de Dordogne”, is in het Franse Périgueux veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Hij mishandelde in 2021 zijn ex en haar nieuwe vriend en hield zich 36 uur schuil in de bossen. Na een massale klopjacht werd hij uitgeschakeld met een kogel in de keel.

De rechters van de correctionele rechtbank waren niet mals voor de ex-militair, die ze een gevaar voor de samenleving noemden.

De ex-soldaat trok op 29 mei 2021 in zijn militair uniform naar de woning in Le Lardin-Siant-Lazare waar zijn ex-vrouw en de kinderen nog woonden. Samen met de nieuwe vriend van zijn ex. Hij bedreigde hen en gaf zijn vrouw een pak slaag. Zij had nochtans gehoopt op een goed gesprek, maar hij praatte net zoals in het verleden enkel met zijn vuisten.

Toen de politie arriveerde, wilde hij doodgeschoten worden, verklaarde hij. Toen hij zich in het nauw gedreven voelde en de politie niet wilde schieten, verwondde hij zelf enkele agenten en liep dan de bossen in.

Wat volgde deed veel denken aan de zaak Jürgen Conings in dezelfde periode in ons land. Honderden agenten en militairen hielden een klopjacht op de gewapende man die bovendien getraind was in gevechts- en overlevingstechnieken. Met jeeps en lichte pantservoertuigen reden ze over de bospaden. Speciale eenheden verstopten zich in de hoop dat ze hem zo zouden kunnen vinden. Met nachtkijkers hielden ze de wacht voor het geval dat hij ’s nachts zijn schuilplaats zou verlaten.

LEES OOK. Het verhaal van Terry Dupin, ‘de Franse Jürgen Conings’: na klopjacht van 36 uur werd hij ‘geneutraliseerd’ met kogel in de keel

Pas 36 uur later werd Dupin gevonden. Toen hij zijn wapen op de politie en een politiehond richtte, schoot een agent van de speciale eenheden hem in de keel. Hij werd gered, maar houdt er een blijvend letsel aan over.

Dupin, die eerder al vier keer werd veroordeeld voor geweld tegen zijn ex-echtgenote en twee jaar in voorarrest zat, riskeerde voor die feiten uit 2021 14 jaar gevangenisstraf en een boete van 200.000 euro.

Terry Dupin — © AFP

Tijdens de hoorzitting sprak hij met een metaalachtige stem, terwijl hij zijn hand op de canule in zijn keel hield, drukte hij zijn spijt uit en zei dat hij het slachtoffer was van zijn “woedeaanvallen “ .

“ Terry Dupin is geen monster, Terry Dupin is geen gek, hij is een gevoelige man”, pleitte zijn advocaat, meester Arnaud Dupin, in de overtuiging dat zijn cliënt geen lange gevangenisstraf verdiende.

De openbaar aanklager eiste uiteindelijk 12 jaar, het werden er uiteindelijk 10. En hij is voor onbepaalde tijd uit zijn ouderlijke macht ontzet. Dat laatste vindt hij, zo klonk het, erger dan de gevangenisstraf zelf.