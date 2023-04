Drie personen bevangen door rook bij kelderbrand in Ukkel

In de Houzeaulaan in Ukkel zijn zaterdagmiddag drie personen bevangen geraakt door de rook van een kelderbrand. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur in de kelder van een vier verdiepingen tellend gebouw, met een kapperszaak op het gelijkvloers, werd omstreeks 13.30 uur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer bleek de trappenhal volledig gevuld met rook, zodat de bewoners met de ladderwagens van de brandweer moesten geëvacueerd worden. Het ging om zeven personen, van wie er drie rook hadden ingeademd. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeerden niet in levensgevaar.

“De brand was ontstaan aan de elektrische installatie in de kelder”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Het vuur kon geblust worden maar de elektrische installatie was beschadigd en Sibelga heeft dan ook de elektriciteitstoevoer naar het gebouw afgesneden. De flats zijn dus tijdelijk onbewoonbaar, maar de bewoners konden opgevangen worden bij vrienden en familie.”

De brand kende een accidentele oorzaak, aldus nog de woordvoerder. De lokale politie van de zone Marlow (Ukkel/Oudergem/Watermaal-Bosvoorde) stelde een perimeter in zodat de bluswerken veilig konden verlopen, en hielp bij de evacuatie van de bewoners.