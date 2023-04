Borgerhout

Sinds de kleine Cozette (2) het medicijn Sabril noodgedwongen moest afbouwen omdat het voorlopig niet beschikbaar is, namen haar epilepsieaanvallen meteen toe. “Dat is als ouders zo pijnlijk om te zien. Het is ook heel gevaarlijk voor haar”, vertelt papa Ward Joppen. Dankzij de oproep die Ward en mama Debbie via Facebook lanceerden, hebben ze weer een beetje hoop gekregen.