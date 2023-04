Jongeren huren dure Audi voor avondje uit, maar crashen tegen boom

De jongeren hadden de auto gehaald bij een verhuurfirma. Die stuurt in principe aan op een eigen bestuurder, maar dat was blijkbaar niet zo gelopen. De vijf jongeren eden zaterdagavond in de Leopold III-laan in Kortrijk toen het om één of andere reden misging. De dure Audi, vierwieltractie en net voorzien van vier nieuwe banden, ging van het wegdek en belandde tegen een boom op de middenberm. De airbag voorkwam dat de bestuurder en de passagier vooraan zwaargewond raakten. Achteraan raakte één van de drie inzittenden, in totaal waren er vijf, gewond aan de arm. Twee jongeren werden gehospitaliseerd.

Bij het ongeval raakte geen andere voertuig betrokken. De Leopold III-laan neemt daar een kleine bocht. Volgens omwonenden is het er uitkijken. Wat verderop staat het bord zone 30.

Takeldienst Degrande kwam het voertuig omstreeks kwart na acht halen. De boom knakte niet af. De auto is total loss.