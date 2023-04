Opgeschrikt door rave party: ree loopt zich te pletter tegen omheining en sterft

Volgens Matthieu Helleputte van Animal Rescue Service vzw werden ze verwittigd door een automobilist die gezien had dat een ree zich te pletter had gelopen tegen de afspanning van het militair domein. “Toen we arriveerden, was het te laat. Het dier was reeds overleden”, klikt het.

Animal Rescue Service bekijkt nog of het een klacht indient tegen de organisatie van de illegale fuif. Want het dier is wellicht opgejaagd door het lawaai van de illegale fuif. “We gaan met het Agentschap Natuur en Bos en met Natuurpunt overleggen welke stappen we nemen”, zegt Helleputte.

© Animal Rescue Service VZW

Het militair domein is een natuurgebied waar momenteel vogels broeden, maar ook reeën en dassen jongen hebben. “Het reetje dat zaterdag gestorven is, heeft onlangs kleintjes gekregen. De kans is dus groot dat er ergens op het domein nog een paar kleine reetjes zullen sterven”, zucht Helleputte.

