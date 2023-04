Frank Lagast en Sven Jaecques tellen af naar bekerfinale: “Verschil in budget? Neem dat van Antwerp en deel dat gerust door drie”

‘t Kriebelt. Niet het minst bij Sven Jaecques (41) en Frank Lagast (56). Gazet van Antwerpen nodigde de General Manager van Antwerp en de CEO van KV Mechelen uit in de studio van ATV voor een onderhoudend gesprek met onze huisanalist Patrick Goots en Dave Peters. Over de bekerfinale, kampioen spelen en... Geoffke Deurne Noord. “Geef toe, Sven: met Hairemans schoten we bij KV toch de hoofdvogel af.” Waarop Jaecques: “We hebben hem te goedkoop verkocht, da’s een feit.”