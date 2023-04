Binnenkort nieuwsartikels te koop via Twitter, zegt Musk

Twitter-gebruikers zullen vanaf volgende maand via Twitter kunnen betalen voor online nieuwsartikels. Dat heeft Twitter-CEO Elon Musk zaterdagavond bekendgemaakt in een tweet.

Volgens Musk gaat het om een oplossing voor de tanende verkoop van abonnementen waar veel uitgevers mee worstelen. Twitteraars die af en toe een nieuwsartikel willen lezen en geen abonnement willen betalen, zullen via Twitter “met één klik” betalende toegang krijgen tot dat artikel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Gebruikers die geen maandelijks abonnement willen zullen een hogere prijs per artikel betalen wanneer ze occasioneel een artikel willen lezen. Dit zou een grote win-win moeten zijn voor zowel de media-organisaties als het brede publiek”, meent Musk.

Meer details over de nieuwe functie geeft de excentrieke ondernemer voorlopig niet. De plannen doen denken aan Blendle, dat enkele jaren geleden een soort iTunes-catalogus voor artikels lanceerde die nooit echt van de grond kwam. Of Twitter al overeenkomsten heeft met de grote nieuwsuitgevers, is niet bekend.